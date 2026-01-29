Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми

В рамках наступної зустрічі щодо мирного врегулювання у війні Росії проти України, представники цих двох країн, як очікується, проводитимуть двосторонні перемовини, заявив у середу, 28 січня, державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у комітеті з закордонних справ Сенату США.

"Вони проведуть подальші перемовини цього тижня, тепер у двосторонньому форматі. Присутність США можлива, але це будуть не Стів (Віткофф. - Ред.) і Джаред (Кушнер. - Ред.)", - сказав він.

Очікується, що нова зустріч щодо мирного врегулювання відбудеться у неділю, 1 лютого, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це днями заявив президент України Володимир Зеленський, а у середу дату і місце перемовин підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.


Рубіо: Залишилося лише територіальне питання

За словами держсекретаря США, наразі у перемовинах "залишився один пункт", який стосується територіальних претензій Росії, зокрема на Донеччину.

"Йде активна робота, щоб спробувати з'ясувати, чи не можна узгодити погляди обох сторін щодо цього. Це міст, який ми ще не переходили. Це прогалина. Але принаймні ми змогли звузити коло проблем до однієї центральної. Напевно, вона буде дуже складною", - зазначив він.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7689
  0,1874
 0,44
EUR
 1
 51,2286
  0,0011
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5595  0,07 0,17 43,1459  0,08 0,19
EUR 50,8809  0,01 0,02 51,7123  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9400  0,12 0,28 42,9700  0,12 0,28
EUR 51,4034  0,18 0,35 51,4179  0,17 0,32

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес