Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми

В рамках наступної зустрічі щодо мирного врегулювання у війні Росії проти України, представники цих двох країн, як очікується, проводитимуть двосторонні перемовини, заявив у середу, 28 січня, державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у комітеті з закордонних справ Сенату США.

"Вони проведуть подальші перемовини цього тижня, тепер у двосторонньому форматі. Присутність США можлива, але це будуть не Стів (Віткофф. - Ред.) і Джаред (Кушнер. - Ред.)", - сказав він.

Очікується, що нова зустріч щодо мирного врегулювання відбудеться у неділю, 1 лютого, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це днями заявив президент України Володимир Зеленський, а у середу дату і місце перемовин підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.



Рубіо: Залишилося лише територіальне питання

За словами держсекретаря США, наразі у перемовинах "залишився один пункт", який стосується територіальних претензій Росії, зокрема на Донеччину.

"Йде активна робота, щоб спробувати з'ясувати, чи не можна узгодити погляди обох сторін щодо цього. Це міст, який ми ще не переходили. Це прогалина. Але принаймні ми змогли звузити коло проблем до однієї центральної. Напевно, вона буде дуже складною", - зазначив він.

