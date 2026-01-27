Документ про гарантії безпеки від США підготовлений — Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ про гарантії безпеки від США готовий на 100 відсотків. Про це він повідомив у неділю, 25 січня, під час у Вільнюсі з президентами Литви та Польщі.

За словами Зеленського, конкретні гарантії безпеки мають дати змогу не лише завершити війну Росії проти України, але й не допустити нової. "Для нас гарантії безпеки передусім - це двосторонні гарантії безпеки зі США. Документ готовий на 100 відсотків. Ми очікуємо від партнерів готовності, дати й місця, коли ми його підпишемо. Потім документ буде йти на ратифікацію в Конгрес США і в український парламент. Згідно з нашими домовленостями", - розповів він.

Очікування України від європейців щодо гарантій безпеки

Зеленський також згадав європейську частину гарантій безпеки. "Другі гарантії безпеки для України - це європейські гарантії безпеки, це "коаліція охочих" і найголовніше - членство в Європейському Союзі. Це - економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 2027-й рік, ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова", - заявив президент.

На його думку, вже в першому півріччі цього року Україна технічно буде готова "до відкриття всіх кластерів", потрібних для вступу, а в 2027-му - повністю технічно готова до вступу. "Ми хочемо конкретну дату (вступу до ЄС. - Ред.) в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім всі сторони дотримувались цих домовленостей, включно з агресором, який буде підписуватися під 20-пунктним планом, якщо прийде такий момент. Для того, щоб потім нас ніхто більше не блокував", - додав Зеленський.