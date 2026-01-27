Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Документ про гарантії безпеки від США підготовлений — Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ про гарантії безпеки від США готовий на 100 відсотків. Про це він повідомив у неділю, 25 січня, під час у Вільнюсі з президентами Литви та Польщі.

За словами Зеленського, конкретні гарантії безпеки мають дати змогу не лише завершити війну Росії проти України, але й не допустити нової. "Для нас гарантії безпеки передусім - це двосторонні гарантії безпеки зі США. Документ готовий на 100 відсотків. Ми очікуємо від партнерів готовності, дати й місця, коли ми його підпишемо. Потім документ буде йти на ратифікацію в Конгрес США і в український парламент. Згідно з нашими домовленостями", - розповів він.


Очікування України від європейців щодо гарантій безпеки

Зеленський також згадав європейську частину гарантій безпеки. "Другі гарантії безпеки для України - це європейські гарантії безпеки, це "коаліція охочих" і найголовніше - членство в Європейському Союзі. Це - економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 2027-й рік, ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова", - заявив президент.

На його думку, вже в першому півріччі цього року Україна технічно буде готова "до відкриття всіх кластерів", потрібних для вступу, а в 2027-му - повністю технічно готова до вступу. "Ми хочемо конкретну дату (вступу до ЄС. - Ред.) в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім всі сторони дотримувались цих домовленостей, включно з агресором, який буде підписуватися під 20-пунктним планом, якщо прийде такий момент. Для того, щоб потім нас ніхто більше не блокував", - додав Зеленський.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1253
  0,0138
 0,03
EUR
 1
 51,0647
  0,4108
 0,81

Курс обміну валют на вчора, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8419  0,03 0,07 43,4505  0,00 0,00
EUR 50,5976  0,32 0,63 50,9033  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9600  0,15 0,35 43,0100  0,13 0,30
EUR 51,0320  0,40 0,80 51,0872  0,44 0,86

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес