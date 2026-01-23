Авторизация

У Давосі Зеленський і Трамп узгодили пакет ракет PAC-3 для систем Patriot.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом домовився про пакет ракет PAC-3 для Patriot.

"Ми розмовляли вчора з президентом Трампом... Я годину спілкувався з президентом Трампом. І я отримав, не буду казати скільки, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю скільки цих ракет, цього пакету, скільки разів витримає Україна ударів балістики", - сказав Зеленський на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю.

Він додав, що говорив з Трампом про глобальні речі, але окрім цього, ми вирішили питання "яке точно, дуже чітко відповідає, чого я туди поїхав".

"Якщо я зустрічаюсь з кимось, я повинен щось привезти в Україну. Тільки такий підхід під час війни. Іншого просто не може бути", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 22 січня президент США Дональд Трамп назвав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі хорошою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

Бізнес