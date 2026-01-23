Зеленський висловився щодо ідеї Трампа про зону вільної торгівлі для України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп підтримує ідею про зону вільної торгівлі для України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, коментуючи питання про те, чи обговорювалося під час зустрічі з президентом Трампом питання зони вільної торгівлі.

"Обговорювали це питання. Президент Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимось потім деталі, безумовно, але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає", - сказав він.



