Фінансові новини
- |
- 23.01.26
- |
- 14:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
13:57 23.01.2026 |
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "SD" (вибірковий дефолт) до "CCC+". Прогноз за рейтингом - стабільний, повідомляється в релізі S&P, текст якого є у LIGA.net.
Рішення ухвалили після завершення наприкінці грудня 2025 року обміну українських ВВП-варантів на нові цінні папери з погашенням у 2032-му. Агентство також присвоїло їм рейтинг "CCC+".
Україна мала рейтинг "SD" з серпня 2024 року після початку переговорів про реструктуризацію зовнішніх боргів та мораторію на виплату відсотків.
Основну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу на суму $20,5 млрд (78% комерційного зовнішнього боргу) Україна завершила у вересні 2024 року, але з держателями ВВП-варантів вдалося домовитися лише наприкінці 2025-го.
S&P вважає, що попри на те, що невелика частина комерційного боргу України все ще перебуває в дефолті (менше ніж 2,5% загального комерційного боргу), це не матиме суттєвого впливу на здатність країни обслуговувати інші зобов'язання.
Після реструктуризації 2024-2025 років потреби України в обслуговуванні зовнішнього комерційного боргу значно скоротилися до в середньому $1 мільярда на рік протягом наступних трьох років. Перша виплата основної суми за зовнішніми облігаціями очікується лише у 2029 році.
Стабільний прогноз відображає баланс між керованими борговими зобов'язаннями уряду й очікуваною стійкою підтримкою з боку Євросоюзу з одного боку, та високими ризиками безпеки через війну з іншого.
S&P прогнозує, що бойові дії високої інтенсивності триватимуть протягом 2026 року.
Рейтинг України знову можуть понизити у разі погіршення ситуації з безпекою або якщо з'являться ознаки необхідності реструктуризації комерційного боргу.
Для підвищення рейтингу потрібне поліпшення безпекової ситуації та середньострокових макроекономічних перспектив.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
|Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
|ЄС і США готують «план процвітання» України: Фон дер Ляєн озвучила подробиці.
|Японія у 2026 році спрямує $6 млрд на гуманітарну й технічну допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кредит на 90 млрд євро для України затвердив Європарламент
|НАБУ оголосило підозру Шурмі, колишньому заступнику голови ОП
|FT: домовленість щодо «плану процвітання» України відтермінували
|Українсько-американський «план процвітання» зірвався — ЗМІ
|МВФ рекомендує Україні переглянути енергетичні субсидії та податкову політику
|Повернення техогляду та врегулювання ринку таксі серед пріоритетів Мінвідновлення
Бізнес
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%