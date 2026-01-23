Авторизация

S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.

13:57 23.01.2026 |

Економіка

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "SD" (вибірковий дефолт) до "CCC+". Прогноз за рейтингом - стабільний, повідомляється в релізі S&P, текст якого є у LIGA.net.

Рішення ухвалили після завершення наприкінці грудня 2025 року обміну українських ВВП-варантів на нові цінні папери з погашенням у 2032-му. Агентство також присвоїло їм рейтинг "CCC+".

Україна мала рейтинг "SD" з серпня 2024 року після початку переговорів про реструктуризацію зовнішніх боргів та мораторію на виплату відсотків.

Основну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу на суму $20,5 млрд (78% комерційного зовнішнього боргу) Україна завершила у вересні 2024 року, але з держателями ВВП-варантів вдалося домовитися лише наприкінці 2025-го.

S&P вважає, що попри на те, що невелика частина комерційного боргу України все ще перебуває в дефолті (менше ніж 2,5% загального комерційного боргу), це не матиме суттєвого впливу на здатність країни обслуговувати інші зобов'язання.

Після реструктуризації 2024-2025 років потреби України в обслуговуванні зовнішнього комерційного боргу значно скоротилися до в середньому $1 мільярда на рік протягом наступних трьох років. Перша виплата основної суми за зовнішніми облігаціями очікується лише у 2029 році.

Стабільний прогноз відображає баланс між керованими борговими зобов'язаннями уряду й очікуваною стійкою підтримкою з боку Євросоюзу з одного боку, та високими ризиками безпеки через війну з іншого.

S&P прогнозує, що бойові дії високої інтенсивності триватимуть протягом 2026 року.

Рейтинг України знову можуть понизити у разі погіршення ситуації з безпекою або якщо з'являться ознаки необхідності реструктуризації комерційного боргу.

Для підвищення рейтингу потрібне поліпшення безпекової ситуації та середньострокових макроекономічних перспектив.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

