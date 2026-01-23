Авторизация

Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України вже готовий до підписання, коли це станеться - залежить від США.

«Наші гарантії безпеки дійсно готові. Договір готовий для підписання. Безумовно, буде ще багато технічних деталей - і на основі цього документа з'являться додаткові, але головна домовленість про гарантії безпеки є», - розповів він журналістам.

Зеленський зазначив, що тепер він чекає від президента США Дональда Трампа інформації про дату і місце підписання цього «історичного документа», це залежить від нього.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8708  0,05 0,12 43,4485  0,02 0,05
EUR 50,2823  0,01 0,01 50,9808  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,00 0,00 43,2000  0,00 0,00
EUR 50,5964  0,00 0,00 50,6260  0,00 0,00

