Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України вже готовий до підписання, коли це станеться - залежить від США.

«Наші гарантії безпеки дійсно готові. Договір готовий для підписання. Безумовно, буде ще багато технічних деталей - і на основі цього документа з'являться додаткові, але головна домовленість про гарантії безпеки є», - розповів він журналістам.

Зеленський зазначив, що тепер він чекає від президента США Дональда Трампа інформації про дату і місце підписання цього «історичного документа», це залежить від нього.



