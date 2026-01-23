Фінансові новини
Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
13:31 23.01.2026 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України вже готовий до підписання, коли це станеться - залежить від США.
«Наші гарантії безпеки дійсно готові. Договір готовий для підписання. Безумовно, буде ще багато технічних деталей - і на основі цього документа з'являться додаткові, але головна домовленість про гарантії безпеки є», - розповів він журналістам.
Зеленський зазначив, що тепер він чекає від президента США Дональда Трампа інформації про дату і місце підписання цього «історичного документа», це залежить від нього.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
