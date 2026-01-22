Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп відмовився від мит проти Європи через питання Гренландії

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Давосі повідомив про рішення відмовитися від запровадження мит для європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії.

За словами Трампа, разом із Рютте він сформував "рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та фактично всього Арктичного регіону".

"Це рішення, якщо воно буде реалізоване, стане чудовим як для США, так і для всіх країн НАТО. На підставі цього розуміння я не запроваджуватиму тарифи, які мали набути чинності 1 лютого. Ведуться додаткові переговори щодо "Золотого купола" в контексті Гренландії", - написав він у соціальній мережі Truth Social у середу, 21 січня.

За подальші переговори відповідатимуть віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2522
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 50,7219
  0,4188
 0,83

Курс обміну валют на вчора, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9514  0,05 0,11 43,5614  0,30 0,69
EUR 50,3250  0,19 0,37 51,0614  0,53 1,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,00 0,00 43,2700  0,02 0,05
EUR 50,6510  0,03 0,07 50,6650  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес