Трамп відмовився від мит проти Європи через питання Гренландії

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Давосі повідомив про рішення відмовитися від запровадження мит для європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії.

За словами Трампа, разом із Рютте він сформував "рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та фактично всього Арктичного регіону".

"Це рішення, якщо воно буде реалізоване, стане чудовим як для США, так і для всіх країн НАТО. На підставі цього розуміння я не запроваджуватиму тарифи, які мали набути чинності 1 лютого. Ведуться додаткові переговори щодо "Золотого купола" в контексті Гренландії", - написав він у соціальній мережі Truth Social у середу, 21 січня.

За подальші переговори відповідатимуть віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф.