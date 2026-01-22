Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кредит на 90 млрд євро для України затвердив Європарламент

Європейський парламент у середу, 21 січня, схвалив пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яка дозволяє активувати розширене співробітництво для заснування Кредиту для України (Loan for Ukraine) на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Європарламент дав зелене світло заснуванню Кредиту для України на суму 90 млрд євро в рамках розширеної співпраці.

Рішення вступить в силу після формального затвердження Радою ЄС.

"Фінансова ситуація України вимагає, щоб виділення фінансової допомоги Союзу відбулося не пізніше другого кварталу 2026 року", - йдеться у тексті підтриманого Європарламентом рішення Ради ЄС, що дозволяє розширене співробітництво щодо заснування Кредиту для України.

Документ дає дозвіл на розширену співпрацю, "в рамках якої передбачається надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС".

"Будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Євросоюзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини чи Словаччини", - уточнюється в ухваленому рішенні.

"Фінансова допомога Україні пом'якшує наслідки дій Росії для безпеки та економіки Євросоюзу та його сусідства. Поразка України збільшила б ризик агресії Росії проти однієї з держав-членів або країни в сусідстві з Україною, включаючи країни-кандидати, і мала б прямі та непрямі наслідки для безпекової та економічної ситуації в Союзі. Наслідки агресії Росії для економіки Союзу були б ще більш серйозними, якби Україна не змогла підтримати фіскальні зусилля, необхідні для продовження її воєнних дій", - йдеться в обґрунтуванні надання кредиту.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2522
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 50,7219
  0,4188
 0,83

Курс обміну валют на вчора, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9514  0,05 0,11 43,5614  0,30 0,69
EUR 50,3250  0,19 0,37 51,0614  0,53 1,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,00 0,00 43,2700  0,02 0,05
EUR 50,6510  0,03 0,07 50,6650  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес