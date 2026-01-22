Фінансові новини
Кредит на 90 млрд євро для України затвердив Європарламент
08:22 22.01.2026 |
Європейський парламент у середу, 21 січня, схвалив пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яка дозволяє активувати розширене співробітництво для заснування Кредиту для України (Loan for Ukraine) на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки.
Європарламент дав зелене світло заснуванню Кредиту для України на суму 90 млрд євро в рамках розширеної співпраці.
Рішення вступить в силу після формального затвердження Радою ЄС.
"Фінансова ситуація України вимагає, щоб виділення фінансової допомоги Союзу відбулося не пізніше другого кварталу 2026 року", - йдеться у тексті підтриманого Європарламентом рішення Ради ЄС, що дозволяє розширене співробітництво щодо заснування Кредиту для України.
Документ дає дозвіл на розширену співпрацю, "в рамках якої передбачається надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС".
"Будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Євросоюзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини чи Словаччини", - уточнюється в ухваленому рішенні.
"Фінансова допомога Україні пом'якшує наслідки дій Росії для безпеки та економіки Євросоюзу та його сусідства. Поразка України збільшила б ризик агресії Росії проти однієї з держав-членів або країни в сусідстві з Україною, включаючи країни-кандидати, і мала б прямі та непрямі наслідки для безпекової та економічної ситуації в Союзі. Наслідки агресії Росії для економіки Союзу були б ще більш серйозними, якби Україна не змогла підтримати фіскальні зусилля, необхідні для продовження її воєнних дій", - йдеться в обґрунтуванні надання кредиту.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
