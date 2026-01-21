НАБУ оголосило підозру Шурмі, колишньому заступнику голови ОП

Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента та його брату за підозрою в привласненні понад 141 мільйон гривень, призначених для виплат за "зеленим" тарифом.

НАБУ і САП традиційно не називають імен підозрюваних, але вказують, що досудове розслідування було розпочате на підставі матеріалів журналістського розслідування Bihus.Info.

У 2023 році Bihus.Info повідомило, що сонячні станції, пов'язані з тодішнім заступником голови Офісу президента Ростислава Шурми та його братом, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах підтвердило, що йдеться саме про Шурму.

За даними слідства, у 2019-2020 роках група осіб встановила контроль над сонячними електростанціями загальною потужністю близько 60 МВт у Василівському районі Запорізької області. Підприємства уклали договори з ДП "Гарантований покупець" на продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ ця територія опинилася під окупацією.





Влітку 2022 року станції втратили зв'язок з енергосистемою України через пошкодження ліній електропередач, а 90% енергії, виробленої двома з трьох підприємств, фактично споживав Запорізький залізорудний комбінат, який також перебуває під контролем окупантів.

Попри це, за даними НАБУ, група продовжувала подавати до Гарантованого покупця завідомо неправдиві дані про обсяги генерації та технічну готовність станцій, навіть у періоди повного знеструмлення. Держпідприємство виплатило 141,3 мільйона гривень за електроенергію, яка насправді не надходила до енергосистеми України.

Отримані гроші через мережу пов'язаних компаній були легалізовані на користь організатора схеми, його брата та членів їхніх родин.

Підозру у справі повідомили дев'ятьом особам, серед яких колишній заступник керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради Нафтогазу (що також вказує саме на Шурму), його близький родич - власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа колишнього високопосадовця, керівники підконтрольних підприємств та колишній комерційний директор Запоріжжяобленерго.

Шурма в Офісі президента курував економічний блок.

Президент Зеленський звільнив Шурму у вересні 2024 року, а у грудні 2025-го були достроково припинені його повноваження як члена наглядової ради Нафтогазу.

За останньою інформацією, колишній посадовець зараз мешкає в Німеччині.