FT: домовленість щодо «плану процвітання» України відтермінували
13:59 21.01.2026 |
Оголошення "плану процвітання" для післявоєнної України, заплановане у Давосі, відкладено через розбіжності Європи з Вашингтоном. Причина - незгода щодо Гренландії та "Ради миру", пише видання.
Незгода Європи з ініціативами лідера США Дональда Трампа щодо придбання Гренландії та створення "Ради миру" призвела до відкладення підписання пакету економічної допомоги Україні на 800 мільярдів доларів, відомого як "план процвітання". Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на шістьох чиновників у середу, 21 січня.
План, який мав стати економічною складовою ширшого пакету мирних угод, обговорюваного США, Україною та Європою, передбачає довгострокову підтримку Києва у відновленні та відбудові після можливого припинення вогню. Його підписання планували оголосити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що триває з 19 по 23 січня.
Однак через глибокі розбіжності між європейськими столицями та Вашингтоном щодо Гренландії та запропонованої Трампом "Ради миру", запропонований статут якої не обмежується лише територією Сектора Гази, оголошення відклали.
"Підписання наразі не буде", - сказав один із чиновників. Інший додав, що європейські столиці не можуть ігнорувати дії президента США щодо Гренландії, одночасно просуваючи інші питання, пов'язані з Трампом, зокрема щодо України.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
