Українсько-американський «план процвітання» зірвався — ЗМІ

Суперечка щодо Гренландії відсунула на другий план заплановане використання тижня Давосу для досягнення домовленостей між США, Україною та європейськими державами щодо гарантій безпеки та реконструкції України, повідомляє Axios.

"Український чиновник заявив, що план підписання лідерами "плану процвітання" був скасований. Американський чиновник заперечив, що будь-яка дата була призначена, і сказав, що план ще потребує доопрацювання," - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Трамп все ще планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, але американський чиновник заявив, що не варто очікувати жодних проривів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2522
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 50,7219
  0,4188
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9514  0,05 0,11 43,5614  0,30 0,69
EUR 50,3250  0,19 0,37 51,0614  0,53 1,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,00 0,00 43,2700  0,02 0,05
EUR 50,6510  0,03 0,07 50,6650  0,06 0,12

