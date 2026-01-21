Фінансові новини
- |
- 21.01.26
- |
- 11:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українсько-американський «план процвітання» зірвався — ЗМІ
08:14 21.01.2026 |
Суперечка щодо Гренландії відсунула на другий план заплановане використання тижня Давосу для досягнення домовленостей між США, Україною та європейськими державами щодо гарантій безпеки та реконструкції України, повідомляє Axios.
"Український чиновник заявив, що план підписання лідерами "плану процвітання" був скасований. Американський чиновник заперечив, що будь-яка дата була призначена, і сказав, що план ще потребує доопрацювання," - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Трамп все ще планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, але американський чиновник заявив, що не варто очікувати жодних проривів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ рекомендує Україні переглянути енергетичні субсидії та податкову політику
|Повернення техогляду та врегулювання ринку таксі серед пріоритетів Мінвідновлення
|Трамп покарав європейців митами через Гренландію
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
|Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
|Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки
|Кабмін офіційно обрав інвестора для родовища літію в Кіровоградській області
|Україна отримає від Норвегії пакет допомоги на $400 млн
Бізнес
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні