МВФ рекомендує Україні переглянути енергетичні субсидії та податкову політику

Україна може стати європейським левом з точки зору темпів зростання економіки, але їй варто продовжувати необхідні для цього реформи, наголосила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на дискусії проєкту "Україна: на передовій майбутнього", організованого Фондом Віктора Пінчука в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Досі субсидується електроенергія, опалення... Ми знаємо, чому країна це робить, але від цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. Це непросто, але це потрібно зробити", - сказала вона.

"Я озираюся на історію своєї країни і можу сказати вам, що це було дуже болісно. Після ейфорії від зникнення комунізму прийшла сувора реальність, що відновлення економіки вимагає жертв. Тож це питання номер один - незавершені справи", - наголосила глава МВФ, згадавши про досвід Болгарії.

Георгієва зазначила, що треба також прибрати все, що є перешкодою для динамізму приватного сектору та особливо звернула увагу на безпеку та наявність робочої сили.

За її словами, під час зустрічі з бізнес-лідерами в Києві минулого тижня дехто з них поставив проблему доступу до робочої сили, яку потрібно вирішити, вище за проблему безпеки. Глава МВФ повідомила, що Фонд готовий надати допомогу у таких практичних питаннях, як повернення українців додому, вирішення проблеми структурного безробіття, інтеграції ветеранів.

Вона додала, що також неймовірно важливо, щоб Україна завершила вступ до Європейського Союзу у розумні терміни, тому що це магніт для української економіки, щоб вона повністю інтегрувалася в Європу.

"По-третє, ви повинні вірити в себе як у лева. Тож вставайте вранці та ричіть. Впевненість має значення. І я кажу вам з власного досвіду, болгарського досвіду, що це буде нелегко. Але якщо у вас є ця впевненість і ви демонструєте її день у день, якщо ви залишите осторонь внутрішні суперечки, якщо ви назавжди поховаєте корупцію, звичайно, ви досягнете успіху", - підсумувала завдання Георгієва.

Щодо досягнень, вона відзначила, що під час війни Україні вдалося досягти кращих результатів у реформах, ніж до війни, серед іншого, у відкритій навесні 2023 року 4-річній програмі розширеного фінансування було пройдено 8 переглядів.

Як повідомлялося, у програмі EFF український уряд брав на себе зобов'язання прийняти дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії протягом шести місяців після закінчення воєнного стану з обмеженим у часі планом впровадження на період після його скасування.

"Така дорожня карта також є частиною Плану ЄС-Україна й охоплюватиме реформи спецобов'язків (ПСО), плани поступового підвищення тарифів/методології тарифоутворення, механізми вирішення боргової проблеми, а також комплексну схему захисту найбільш вразливих домогосподарств", - вказувалося у програмі.

У свою чергу МВФ зазначав всередині 2025 року, що тарифи на газ та електрику для населення покривають приблизно половину ринкової ціни.

Наприкінці минулого року Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо нової 4-річної програми, розгляд якої радою директорів Фонду теоретично можливий, за словами директорки з комунікацій Джулії Козак, у лютому цього року.