Повернення техогляду та врегулювання ринку таксі серед пріоритетів Мінвідновлення

14:00 20.01.2026 |

Економіка, Україна

Мінрозвитку у 2026 році планує підготувати законопроєкт про запровадження обов'язкового техогляду усіх транспортних засобів.

Цей законопроєкт увійде до переліку пріоритетних ініціатив у сфері транспорту, повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

"Ініціатива покликана спростити процедуру технічного огляду для першої державної реєстрації транспортних засобів, що були у користуванні, а також поступово впровадити обов'язковий технічний контроль для всіх типів автомобільного транспорту", - зазначається у повідомленні.

Водночас у міністерстві запевнили, що паралельно запланована реформа органів технічного контролю, щоб ця процедура "була прозорою та не містила корупційних ризиків".

Крім того, у міністерстві анонсували розробку низки інших законопроєктів у сфері транспорту:

  • про реформу та детінізацію ринку таксі;
  • про законодавче врегулювання системи "єЧерга";
  • про законодавче врегулювання запровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН);
  • про перевезення швидкопсувних харчових продуктів автомобільним транспортом.

    • Також у Мінрозвитку планує зосередиться на супроводі та ухваленні низки вже зареєстрованих законопроєктів, серед них - законопрокти про пільгові перевезення та про удосконалення регулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної

    За матеріалами: БізнесЦензор
     

