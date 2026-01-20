Авторизация

Трамп покарав європейців митами через Гренландію

Посеред запеклої суперечки навколо статусу Гренландії президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив запровадження ввізних мит проти низки європейських країн, які раніше наполягали на неприпустимості передачі цього острова США.

Згідно з опублікованим Трампом у суботу, 17 січня, дописом у соцмережі Truth Social, нові мита стосуватимуться Данії, Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції, Великобританії, Нідерландів та Фінляндії. За словами глави Білого дому, вже з 1 лютого ставки ввізного мита у США для цих країн становитимуть 10 відсотків, а вже з 1 червня - 25 відсотків, якщо не буде досягнуто угоди про придбання Сполученими Штатами цього данського арктичного острова.

У своєму дописі Трамп пояснив, що на його думку Сполучені Штати десятиліттями "дотували" економіку Данії та решти європейських країн, не запроваджуючи проти них жодних тарифів. "Тепер, після століть, настав час Данії відплатити - на кону стоїть мир у світі! Китай і Росія поклали око на Гренландію, і Данія нічого не може з цим вдіяти. Нині вони мають дві собачі упряжки для захисту, одну з яких отримали нещодавно", - зіронізував Трамп. За його словами "тільки Сполучені Штати Америки" під керівництвом президента Дональда Трампа "можуть брати участь у цій грі, і дуже успішно".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, ЄС, Данія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0704  0,09 0,21 43,6589  0,13 0,30
EUR 50,1214  0,07 0,13 50,7986  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

