«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
12:01 16.01.2026
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), найближчим часом підвищить цінові обмеження на ринку електроенергії - так звані прайс-кепи - для денних годин. Про це повідомив з трибуни Верховної Ради міністр енергетики Денис Шмигаль.
Це дозволить збільшити імпорт електроенергії з Євросоюзу.
Тарифи для населення у разі зміни прайс-кепів залишаються незмінними.
"У нас зараз перекіс: на нічні години імпорт закуповується в повному об'ємі, під зав'язку фізичних спроможностей, а вдень, на жаль, імпортується менше як 30% від фізичних спроможностей", - сказав він.
Шмигаль сподівається, що НКРЕКП найближчими днями - сьогодні-завтра - підвищить денні прайс-кепи.
Востаннє прайс-кепи переглядалися в липні 2025 року. Тоді підвищення стосувалося вечірніх годин - періоду з 17:00 до 23:00.
Зараз прайс-кепи встановлені на такому рівні:
для ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР):
→ верхні:
* з 00:00 до 07:00 - 5600 грн/МВт·год;
* з 07:00 до 11:00 - 6900 грн/МВт·год;
* з 11:00 до 17:00 - 5600 грн/МВт·год;
* з 17:00 до 23:00 - 15 000 грн/МВт·год;
* з 23:00 до 00:00 - 6900 грн/МВт·год.
→ нижні:
* протягом доби - 10 грн/МВт·год.
для балансувального ринку:
→ верхні:
* з 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт·год;
* з 07:00 до 17:00 - 8250 грн/МВт·год;
* з 17:00 до 23:00 - 16 000 грн/МВт·год;
* з 23:00 до 00:00 - 8250 грн/МВт·год;
→ нижні:
* протягом доби - 0,01 грн за МВт-год.
