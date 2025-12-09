Фінансові новини
09.12.25
- 21:40
Євросоюз доєднається до створення Комісії з розгляду претензій України до Росії
17:45 09.12.2025 |
16 грудня Європейський Союз доєднається до створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії, яка створюється у рамках роботи Реєстру збитків, завданих Україні та українцям російською агресією.
Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі 9 грудня.
Єврокомісар Макграт наступного тижня підпише від імені ЄС Конвенцію про створення Комісії з розгляду претензій України до Росії.
"Наступного тижня, 16 грудня, я відвідаю конференцію щодо підписання Конвенції про створення Комісії з розгляду претензій (України до Росії за збитки, завдані війною. - "ЄП"). Я закликав усі держави-члени приєднатися до нас у цьому кроці", - заявив Макграт.
Він також наголосив на важливості швидкого створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.
"Єврокомісія вже внесла пропозицію про підписання Конвенції про створення Комісії з розгляду претензій, яка незабаром буде прийнята Радою ЄС", - повідомив він.
З його слів, ці кроки є частиною роботи з налагодження архітектури для забезпечення справедливості та відповідальності за злочини агресії.
Як повідомляла "Європейська правда", у жовтні Парламентська асамблея Ради Європи підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.
22 жовтня Комітет міністрів Ради Європи затвердив конвенцію про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій для України.
Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U), що базується у Гаазі, ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.
В Офісі президента очікують, що механізм компенсацій збитків від агресії РФ запрацює вже цьогоріч.
