Фінансові новини
- |
- 09.12.25
- |
- 21:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
13:46 09.12.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на "мирний план", тоді як президент Володимир Зеленський "навіть не читав його".
Про це він сказав під час спілкування з пресою на заході Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні ввечері 7 грудня, цитує "Європейська правда".
У Трампа запитали, яким буде наступний крок у мирних перемовинах України та Росії, на що той відповів, що "трохи розчарований" Зеленським.
"Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні", - стверджує американський президент.
Він заявив, що Росія начебто згодна з цим планом.
"Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом - Ред.). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав", - додав Трамп.
Як відомо, Зеленський у суботу, 6 грудня, провів телефонну розмову із представниками переговорних команд України та США, які працюють над завершенням російського вторгнення в Україну.
Перед тим секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та спецпосланник президента США Стівен Віткофф повідомили про перебіг переговорів щодо "мирного плану" української та американської сторін.
Спецпосланець президента США Кіт Келлог, який незабаром піде у відставку, заявив, що угода про припинення війни в Україні "дуже близька" і тепер її укладення залежить від вирішення двох основних невирішених питань: майбутнього Донбасу та Запорізької атомної електростанції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
|Нідерланди виділяють додаткові 700 млн євро на підтримку України
|ЗМІ: ЄС і G7 хочуть по-новому скоротити нафтові доходи Росії
|Лідери Європи радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки з боку США – WSJ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
|"Питання знято з порядку денного": Рада не розглядатиме запровадження ПДВ для ФОП, – "слуга народу" Фріс
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
|Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
|Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання. Що змінилося?
|Норвегія дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ
|Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС
Бізнес
|Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ
|На ринку більше не вважають OpenAI лідером у сфері ШІ – Bloomberg
|Netflix придбав Warner Bros. за $72 млрд
|Apple і Samsung безроздільно лідирують на світовому ринку смартфонів: аналітики назвали десять найбільш популярних моделей третього кварталу 2025 року
|Ринок нових вантажівок в Україні скоротився на 6%
|Глава Nvidia передбачив появу ядерних мініреакторів через зростання ШІ-галузі
|Дефіцит оперативної пам'яті погіршиться: Micron Technology оголосила про вихід з ринку споживчої продукції