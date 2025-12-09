Авторизация

Нідерланди виділяють додаткові 700 млн євро на підтримку України

Уряд Нідерландів, що йде у відставку, виділяє додаткові 700 мільйонів євро на підтримку України на наступний рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Виділення додаткових коштів для України стало можливим, оскільки інші міністерства не зможуть їх витратити до кінця цього року.

Кошти для України будуть взяті, серед іншого, з Фонду бюджету на оборонне обладнання та бюджету Міністерства закордонних справ, де проєкти були відкладені.

Нідерланди щорічно виділяють Україні близько 3,5 мільярда євро допомоги. Але цього року вже витрачено 2 мільярди з бюджету на наступний рік. Тому альянс "Зелені ліві - Партія праці" виступив з пропозицією поповнити бюджет на 2026 рік.

Рішення про 700 млн євро на підтримку України ухвалили як реакцію на цю пропозицію.

На початку наступного року уряд розгляне питання про те, звідки взяти решту грошей.

При цьому у листі до парламенту міністри оборони, фінансів та закордонних справ також попереджають, що наступного року буде складно знайти додаткові кошти в бюджеті: "Фінансова реальність така, що наступного року ми зіткнемося з обмеженнями".

Наприкінці листопада під час дебатів прем'єр-міністр Дік Схооф, який йде у відставку, заявив, що не бачить сенсу виділяти додаткові мільярди для України вже зараз.

Він вважає, що інші країни, особливо південноєвропейські, мають посилити свою підтримку.

Це викликало невдоволення в парламенті. Кабінету міністрів закинули, що він править з бухгалтерським підходом.

Схооф назвав цей термін "абсолютно недоречним", зокрема тому, що Нідерланди надають Україні значну допомогу. Однак під тиском більшості в парламенті прем'єр-міністр поступився і пообіцяв вивчити можливість виконання цієї пропозиції, але при цьому залишився при своїй думці, що зараз не слушний момент.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

