Запущено серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів «шахедів» Octopus

Український дрон-перехоплювач "шахедів" Octopus запущено в серійне виробництво, дрони можуть працювати вночі, під глушінням і на низьких висотах, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії", - йдеться у повідомленні Міноборони у п'ятницю.

Зазначається, що "Octopus" - саме українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. "Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах. Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба", - наголосили у Міноборони.

За даними ЗМІ, нині в Україні близько 200 компаній займаються безпілотною технологіями, з яких не менше 30 так чи інакше ведуть роботу над дронами-перехоплювачами. "

Деякі українські компанії вже мають державні контракти. Окрім вітчизняних, Україна також закуповує перехоплювачі в іноземних компаній. Зокрема, американської Swift Beat, з якою укладено довгострокове стратегічне партнерство. Дрони цієї компанії поєднують у собі штучний інтелект та сучасні безпілотні технології і є одними з найефективніших у боротьбі з російськими дронами.

Як повідомлялося раніше з посиланням на президента Володимира Зеленського, Україна разом із США розпочала спільне виробництво дронів-перехоплювачів. Він не уточнив, про яку саме модель дронів йдеться.

У жовтні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон та Київ розпочнуть спільне виробництво дронів-перехоплювачів протягом декількох тижнів. Президент повідомляв, що Україна та Велика Британія започаткували разом виробництво дрона-перехоплювача Octopus.