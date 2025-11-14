Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський виключив зі складу РНБО міністрів Галущенка та Гринчук після викриття корупції в енергетиці

15:42 14.11.2025 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони.

Про це стало відомо з сайту Офісу президента.

Так, зі складу РНБО вивели міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук, яка раніше подала у відставку.

Нагадаємо, 12 листопада президент Володимир Зеленський після викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці попросив прем'єр-міністерку звільнити міністрів юстиції та енергетики - Германа Галущенка та Світлану Гринчук.

Згодом прем'єр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення із займаних посад Галущенка та Гринчук.

Що відомо про справу?

НАБУ 10 листопада заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики.

За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання «відкатів» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.

Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, кажуть правоохоронці.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури повідомив, що до схеми були залучені бізнесмени Тимур Міндіч (Карлсон) та Олександр Цукерман (Шеф).

За даними прокурора, упродовж 2025 року Міндіч мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка (Професора) та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. Прокурор також підтвердив, що до справи був залучений колишній міністр національної єдності. Олексію Чернишову вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.
За матеріалами: hromadske.ua
 

