Операція «Мідас». ВАКС завершив обрання запобіжних заходів, усі затримані – в СІЗО

17:34 13.11.2025 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд у четвер, 13 листопада, завершив обрання запобіжних заходів для підозрюваних, які були затримані в ході операції "Мідас" щодо можливої корупції в Енергоатомі. Про це повідомила пресслужба суду.

Слідчі судді застосували до всіх п'ятьох фігурантів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, до 8 січня 2025 року включно.

Найбільшу заставу в розмірі 126 млн грн встановлено для підозрюваного Ігоря Миронюка, якого слідство називає колишнім радником міністра енергетики Германа Галущенка. Він фігурує на плівках НАБУ під прізвиськом Рокет.

Підозрюваному Ігорю Фурсенку (Рьошик) встановили заставу 95 млн грн, решті фігурантів - 40 млн грн, 25 млн грн та 12 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваних покладаються процесуальні обов'язки:

- прибувати до слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

