«Євросолідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – Артур Герасимов

«Європейська Солідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів народних депутатів за відставку уряду - про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов. Він закликав представників інших фракцій та груп підписатися під ініціативою.

«Ми починаємо збір підписів за відставку всього Кабінету міністрів. Відставка лише двох міністрів тільки поглибить кризу масштабного корупційного скандалу, який сколихнув всю країну. Бо на плівках Міндіча вже «засвітились» щонайменше 5 міністрів, представники незалежних регуляторів, Офіс президента», - констатував Герасимов.

«Уряд має забезпечувати перш за все фронт, а не обслуговувати корупцію владної верхівки. Ключове, що було втрачено завдяки цьому скандалу, це довіра. Довіра як з боку українців до влади, так і довіра наших міжнародних партнерів до України. І цю довіру не можна повернути косметичними методами. Тільки глибинними змінами», - наголошує співголова фракції.

«Саме тому «Європейська Солідарність» ініціювала відставку всього корупційного уряду. Я ставлю перший підпис і закликаю керівників усіх фракцій і груп парламенту підтримати нашу ініціативу, щоб дозволити Україні просуватися вперед, а не до поразки. Вважаю, що збір підписів за відставку цього корупційного кабміну чітко покаже, хто за Україну, а хто за міндічів», - сказав Артур Герасимов.