- 13.11.25
- 18:38
RSS
мапа сайту
«Євросолідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – Артур Герасимов
17:17 13.11.2025 |
«Європейська Солідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів народних депутатів за відставку уряду - про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов. Він закликав представників інших фракцій та груп підписатися під ініціативою.
«Ми починаємо збір підписів за відставку всього Кабінету міністрів. Відставка лише двох міністрів тільки поглибить кризу масштабного корупційного скандалу, який сколихнув всю країну. Бо на плівках Міндіча вже «засвітились» щонайменше 5 міністрів, представники незалежних регуляторів, Офіс президента», - констатував Герасимов.
«Уряд має забезпечувати перш за все фронт, а не обслуговувати корупцію владної верхівки. Ключове, що було втрачено завдяки цьому скандалу, це довіра. Довіра як з боку українців до влади, так і довіра наших міжнародних партнерів до України. І цю довіру не можна повернути косметичними методами. Тільки глибинними змінами», - наголошує співголова фракції.
«Саме тому «Європейська Солідарність» ініціювала відставку всього корупційного уряду. Я ставлю перший підпис і закликаю керівників усіх фракцій і груп парламенту підтримати нашу ініціативу, щоб дозволити Україні просуватися вперед, а не до поразки. Вважаю, що збір підписів за відставку цього корупційного кабміну чітко покаже, хто за Україну, а хто за міндічів», - сказав Артур Герасимов.
|«Євросолідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – Артур Герасимов
|«Тисячу Зеленського» профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених
|Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
|Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|ЄС перерахує Україні транш у майже 6 млрд євро
|Зеленський запровадив санкції проти Міндіча і Цукермана
|Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній
|В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам
|Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone