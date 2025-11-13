Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що тодішній міністр енергетики Герман Галущенко намагався встановити контроль над компанією не для зміцнення енергосистеми, а для призначення "лояльних людей" на ключові посади.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

За словами Кудрицького, характер впливу, який прагнув отримати Галущенко, "не мав нічого спільного" зі стійкістю енергосистеми чи інтеграцією з ЄС - напрямами, критично важливими під час війни.

"Це було пов'язано виключно з призначенням лояльних Галущенку людей із сумнівними професійними та людськими цінностями", - заявив Кудрицький.

Серед посад, на які, за його словами, просували "своїх людей", - департамент безпеки, який перевіряє підрядників, і посада директора із закупівель. Кудрицький каже, що почув від міністра фразу: "Я хочу, чтобы у меня в вашей компании были свои люди".

Він стверджує, що кандидатури, які пропонувалися, могли нести "величезні ризики", зокрема ймовірні корупційні.

Серед них - колишній співробітник СБУ, який, за словами Кудрицького, раніше працював у структурі, пов'язаній з ексголовою СБУ Леонідом Деркачем. Також, за його словами, пропонувалися люди, яких у минулому звільнили з "Укренерго" за підозрою в корупції або через непрофесійність.

"Ми не давали красти й призначати, вибачте на слові, якихось "фунтів" у компанію", - сказав Кудрицький, наголосивши, що "Укренерго" виконувало всі урядові й міністерські завдання та було добре скоординоване з Кабміном.

Галущенко публічно визнавав, що вважав відсутність впливу на "Укренерго" проблемою, адже йому потрібна була координація в умовах війни. Кудрицький ці аргументи відкидає.

