Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 15:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»
13:28 13.11.2025 |
Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що тодішній міністр енергетики Герман Галущенко намагався встановити контроль над компанією не для зміцнення енергосистеми, а для призначення "лояльних людей" на ключові посади.
Про це він сказав в інтерв'ю BBC.
За словами Кудрицького, характер впливу, який прагнув отримати Галущенко, "не мав нічого спільного" зі стійкістю енергосистеми чи інтеграцією з ЄС - напрямами, критично важливими під час війни.
"Це було пов'язано виключно з призначенням лояльних Галущенку людей із сумнівними професійними та людськими цінностями", - заявив Кудрицький.
Серед посад, на які, за його словами, просували "своїх людей", - департамент безпеки, який перевіряє підрядників, і посада директора із закупівель. Кудрицький каже, що почув від міністра фразу: "Я хочу, чтобы у меня в вашей компании были свои люди".
Він стверджує, що кандидатури, які пропонувалися, могли нести "величезні ризики", зокрема ймовірні корупційні.
Серед них - колишній співробітник СБУ, який, за словами Кудрицького, раніше працював у структурі, пов'язаній з ексголовою СБУ Леонідом Деркачем. Також, за його словами, пропонувалися люди, яких у минулому звільнили з "Укренерго" за підозрою в корупції або через непрофесійність.
"Ми не давали красти й призначати, вибачте на слові, якихось "фунтів" у компанію", - сказав Кудрицький, наголосивши, що "Укренерго" виконувало всі урядові й міністерські завдання та було добре скоординоване з Кабміном.
Галущенко публічно визнавав, що вважав відсутність впливу на "Укренерго" проблемою, адже йому потрібна була координація в умовах війни. Кудрицький ці аргументи відкидає.
Відео на тему:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»
|РФ готується не до завершення війни, а до тривалого протистояння, і час на їхньому боці, застерігає Залужний
|ЄС перерахує Україні транш у майже 6 млрд євро
|Зеленський запровадив санкції проти Міндіча і Цукермана
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам
|Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України
|Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча – плівки НАБУ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
Бізнес
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ