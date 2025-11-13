Авторизация

Зеленський запровадив санкції проти Міндіча і Цукермана

11:28 13.11.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

Санкції проти Міндіча та Цукермана передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, а також повне блокування активів.

Також повністю припиняється дія ліцензій і спецдозволів, забороняється участь у приватизації та оренді держмайна, користування радіочастотним спектром і електронними комунікаційними послугами.

Окремо запроваджено заборону публічних і оборонних закупівель, обмеження заходження іноземних суден і літаків, правочинів із цінними паперами таких осіб та збільшення статутного капіталу пов'язаних компаній.

Санкції також включають додаткові контрольні заходи у сфері екології та безпеки, припинення спільних проєктів, заборону передання технологій і прав інтелектуальної власності, а також заборону набувати у власність земельні ділянки.

Указ набирає чинності 13 листопада 2025 року.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

Бізнес