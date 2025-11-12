Фінансові новини
Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат
17:48 12.11.2025 |
Верховна Рада розглядатиме питання звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлана Гринчук 18 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").
"Питання звільнення двох корупціонерів з посади Міністра юстиції та Міністра енергетики стоїть першим у порядку денному 18 листопада".
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський попросив у прем'єр-міністра Юлії Свириденко заяви щодо відставки міністра енергетика Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенко. Пізніше Гринчук заявила, що написала заяву про відставку.
До цього, зранку 12 листопада, Кабінет міністрів відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка від виконання обовʼязків.
10 листопада народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про звільнення з посади міністра юстиції Галущенка та з посади міністра енергетики Гринчук.
