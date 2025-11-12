Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики

 

Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади. Про це вона повідомила у Facebook.

"У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі. Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків - будь-які спекуляції на цю тему недоречні", - написала міністерка.

Відставка Гринчук пов'язана з тим, що з "плівок Міндіча" (записів НАБУ, зроблених в ході розслідування ймовірної корупції в Енергоатомі) стало відомо, що перед призначенням на посаду міністерки вона, ймовірно, проходила співбесіду у одного з підозрюваних.

Цей факт згадується у матеріалах досудового розслідування як доказ того, що цей підозрюваний раніше здійснював вплив на кадрову політику та службових осіб у сфері енергетики.

12 листопада президент Володимир Зеленський сказав, що міністерка енергетики (а також інший фігурант плівок міністр юстиції Герман Галущенко) не може залишатися на посаді через втрату довіри.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес