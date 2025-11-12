Фінансові новини
Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
17:25 12.11.2025
Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади. Про це вона повідомила у Facebook.
"У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі. Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків - будь-які спекуляції на цю тему недоречні", - написала міністерка.
Відставка Гринчук пов'язана з тим, що з "плівок Міндіча" (записів НАБУ, зроблених в ході розслідування ймовірної корупції в Енергоатомі) стало відомо, що перед призначенням на посаду міністерки вона, ймовірно, проходила співбесіду у одного з підозрюваних.
Цей факт згадується у матеріалах досудового розслідування як доказ того, що цей підозрюваний раніше здійснював вплив на кадрову політику та службових осіб у сфері енергетики.
12 листопада президент Володимир Зеленський сказав, що міністерка енергетики (а також інший фігурант плівок міністр юстиції Герман Галущенко) не може залишатися на посаді через втрату довіри.
