Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики

Міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади. Про це вона повідомила у Facebook.

"У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі. Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків - будь-які спекуляції на цю тему недоречні", - написала міністерка.

Відставка Гринчук пов'язана з тим, що з "плівок Міндіча" (записів НАБУ, зроблених в ході розслідування ймовірної корупції в Енергоатомі) стало відомо, що перед призначенням на посаду міністерки вона, ймовірно, проходила співбесіду у одного з підозрюваних.

Цей факт згадується у матеріалах досудового розслідування як доказ того, що цей підозрюваний раніше здійснював вплив на кадрову політику та службових осіб у сфері енергетики.

12 листопада президент Володимир Зеленський сказав, що міністерка енергетики (а також інший фігурант плівок міністр юстиції Герман Галущенко) не може залишатися на посаді через втрату довіри.