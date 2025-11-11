Фінансові новини
У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
13:16 10.11.2025 |
Опозиційний депутат Ярослав Железняк ініціював звільнення міністра юстиції, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та чинної міністерки енергетики Світлани Гринчук через справу НАБУ. Про це він повідомив у Telegram.
"Подав в парламент заяву про звільнення Германа Галущенко з посади міністра юстиції (ну і де-факто міністра енергетики). Також мною подана постанова у Раду про звільнення зі своєї посади де-юре міністерки енергетики Світлани Гринчук", - написав депутат.
Національне антикорупційне бюро вранці 10 листопада повідомило про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики, до якої може бути причетний бізнесмен Тімур Міндіч.
Железняк вважає, що це достатня підстава для звільнення обох міністрів.
