У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ

Опозиційний депутат Ярослав Железняк ініціював звільнення міністра юстиції, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та чинної міністерки енергетики Світлани Гринчук через справу НАБУ. Про це він повідомив у Telegram.

"Подав в парламент заяву про звільнення Германа Галущенко з посади міністра юстиції (ну і де-факто міністра енергетики). Також мною подана постанова у Раду про звільнення зі своєї посади де-юре міністерки енергетики Світлани Гринчук", - написав депутат.

Національне антикорупційне бюро вранці 10 листопада повідомило про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики, до якої може бути причетний бізнесмен Тімур Міндіч.

Железняк вважає, що це достатня підстава для звільнення обох міністрів.