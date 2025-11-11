Авторизация

У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ

 

Опозиційний депутат Ярослав Железняк ініціював звільнення міністра юстиції, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та чинної міністерки енергетики Світлани Гринчук через справу НАБУ. Про це він повідомив у Telegram.

"Подав в парламент заяву про звільнення Германа Галущенко з посади міністра юстиції (ну і де-факто міністра енергетики). Також мною подана постанова у Раду про звільнення зі своєї посади де-юре міністерки енергетики Світлани Гринчук", - написав депутат.

Національне антикорупційне бюро вранці 10 листопада повідомило про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики, до якої може бути причетний бізнесмен Тімур Міндіч.

Железняк вважає, що це достатня підстава для звільнення обох міністрів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9559
  0,0223
 0,05
EUR
 1
 48,5430
  0,0372
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,26 0,62 42,0950  0,25 0,61
EUR 48,0600  0,34 0,70 48,0950  0,37 0,75

