"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
10:43 10.11.2025 |
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, повідомляється в телеграм-каналі НАБУ в понеділок вранці.
"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.
В телеграм-каналі САП опубліковане повідомлення ідентичного змісту.
Раніше ЗМІ та народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомили про обшуки у співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка та в АТ "НАЕК "Енергоатом".
Железняк заявив, що заява по корупції "Енергоатому" була подана ним та його колегами. За словами нардепа, "Міндіч, Герман, Енергоатом - всі в одному нашому розслідуванні і одній потім заяві до НАБУ".
Згодом він написав у Телеграм, що "це ще не все".
|
|
