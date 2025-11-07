Фінансові новини
- |
- 07.11.25
- |
- 19:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики – Зеленський
17:57 07.11.2025 |
Ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький не зміг забезпечити безпеку енергетики України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.
"Він був очільником великої системи й ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики, він повинен це робити і він це не зробив", - вважає він.
Водночас Зеленський додав, що не має жодного особистого ставлення до Кудрицького.
Відео на тему:
За матеріалами:
Економічна правда
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики – Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Ініціатива щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев
|«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
|ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ
|Україна не змогла домовитися про реструктуризацію прив’язаних до ВВП облігацій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
|Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
|Reuters: Волгоградський НПЗ зупинив перероблення нафти після удару БпЛА
|Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою «Національний кешбек
|Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах