Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики – Зеленський

Ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький не зміг забезпечити безпеку енергетики України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Він був очільником великої системи й ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики, він повинен це робити і він це не зробив", - вважає він.

Водночас Зеленський додав, що не має жодного особистого ставлення до Кудрицького.

