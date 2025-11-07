Авторизация

Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики – Зеленський

17:57 07.11.2025 |

Політика

 

Ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький не зміг забезпечити безпеку енергетики України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Він був очільником великої системи й ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики, він повинен це робити і він це не зробив", - вважає він.

Водночас Зеленський додав, що не має жодного особистого ставлення до Кудрицького.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9782
  0,1054
 0,25
EUR
 1
 48,5058
  0,0166
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,19 0,44 41,8400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,01 0,02 48,4600  0,04 0,08

