ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ

Європейська комісія ухвалила більш жорсткі правила видачі віз громадянам Росії, зважаючи на підвищені ризики для безпеки, пов'язані з війною Росії проти України, використанням міграції як зброї, актами саботажу та потенційним зловживанням візовим режимом.

Про це повідомили у Єврокомісії, передає "Європейська правда".

В Єврокомісії заявили, що подальшим обмеженням візових правил вони роблять додатковий і необхідний крок для захисту безпеки Європейського Союзу та його громадян.

"Незаконна і неспровокована загарбницька війна Росії проти України продовжує становити серйозну загрозу європейській безпеці, з підвищеними ризиками, пов'язаними з саботажем, дезінформацією і вторгненнями безпілотників в ЄС", - зазначила Хенна Вірккунен, віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії, обґрунтовуючи рішення.

"Наш обов'язок - захистити наших громадян. Відтепер до громадян Росії, які звертаються за візою для подорожі до ЄС, будуть застосовуватися більш суворі правила. Подорож до ЄС та вільне пересування в межах ЄС - це привілей, а не даність", - сказала очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Відтепер громадяни Росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Це означає, що громадяни Росії будуть змушені звертатися за новою візою щоразу, коли планують подорожувати до ЄС, що дозволить ретельніше і частіше перевіряти заявників, щоб зменшити будь-які потенційні ризики для безпеки.

Мета полягає в тому, щоб зменшити загрози державній політиці та внутрішній безпеці, дозволяючи робити винятки для обмежених і обґрунтованих випадків, таких як незалежні журналісти та правозахисники, забезпечуючи однакове застосування в усіх державах-членах ЄС і запобігаючи обходу правил.

Це рішення ґрунтується на спільній оцінці держав-членів у рамках місцевого шенгенського співробітництва в Росії і має бути схвалене всіма державами-членами у Візовому комітеті.

ЄС вже ускладнив отримання віз для росіян, призупинивши угоду про спрощення візового режиму з Росією наприкінці 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Деякі країни-члени, зокрема країни Балтії та Польща, пішли ще далі, заборонивши або жорстко обмеживши в'їзд росіян на свою територію.