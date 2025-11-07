Авторизация

Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем

23:35 06.11.2025 |

Політика

 

Державна служба фінансового моніторингу України з січня 2025 року не надає Національному антикорупційному бюро інформацію про рух коштів компанії "Файєр поінт", яка отримує контракти від держави на виробництво далекобійних дронів.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди".

За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, НАБУ в січні 2025-ого року звернулося до Державної служби фінансового моніторингу України з офіційним запитом розкрити рух коштів компанії "Файєр поінт". Відомство все ще не надало відповідну інформацію.

У матеріалі йдеться, що лише в листопаді 2024 року з компанією, яку пов'язують із Тимуром Міндічем, було підписано два контракти на суму понад 7 мільярдів гривень.

Джерела УП в оборонній сфері переконують, що компанія отримувала не лише фінансування з державного бюджету України, а й кошти західних партнерів.

Після початку слідства НАБУ щодо компанії та появу інформацію про ймовірний звʼязок із Міндічем, менеджмент компанії ухвалив рішення продати частку "Файєр поінт" покупцю із Саудівської Аравії.

За матеріалами: Економічна правда
 

