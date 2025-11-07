Фінансові новини
Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
23:35 06.11.2025 |
Державна служба фінансового моніторингу України з січня 2025 року не надає Національному антикорупційному бюро інформацію про рух коштів компанії "Файєр поінт", яка отримує контракти від держави на виробництво далекобійних дронів.
Про це йдеться у матеріалі "Української правди".
За інформацією джерел УП в правоохоронних органах, НАБУ в січні 2025-ого року звернулося до Державної служби фінансового моніторингу України з офіційним запитом розкрити рух коштів компанії "Файєр поінт". Відомство все ще не надало відповідну інформацію.
У матеріалі йдеться, що лише в листопаді 2024 року з компанією, яку пов'язують із Тимуром Міндічем, було підписано два контракти на суму понад 7 мільярдів гривень.
Джерела УП в оборонній сфері переконують, що компанія отримувала не лише фінансування з державного бюджету України, а й кошти західних партнерів.
Після початку слідства НАБУ щодо компанії та появу інформацію про ймовірний звʼязок із Міндічем, менеджмент компанії ухвалив рішення продати частку "Файєр поінт" покупцю із Саудівської Аравії.
