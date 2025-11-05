Суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Порошенка до КМУ

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконною постанову Кабінету Міністрів Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, якою уряд фактично створив систему ручного контролю за виїздом депутатів та посадовців. Це рішення ухвалене за позовом Петра Порошенка, якому неодноразово блокували міжнародні візити, проти Кабміну, але насамперед це рішення проти системи, що дозволяє владі зловживати механізмом заборон відносно всіх депутатів і всіх рівнів рад, зазначають у «Євросолідарності». Тепер Уряд має негайно скасувати незаконну постанову, переконані депутати.

«Як ми знаємо, Кабмін за дорученням Зеленського майже три роки тому видав незаконну постанову про заборону депутаткам місцевих органів влади, які не отримують зарплату від держави, перетинати кордон у відрядженнях, тому що тут треба просити дозвілу і таке інше, оформлювати відрядження. Так само було прийнято рішення про вибірковість щодо міжнародної діяльності народних депутатів України. В першу чергу ці заборони стосувалися депутатів Європейської Солідарності і нашого лідера Петра Порошенка», - зауважила співголова фракції Ірина Геращенко.

«Нагадаю, що Петру Порошенку блокувалися офіційна участь в Парламентській асамблеї НАТО. Враховуючи рішення суду, ми звертаємося до уряду негайно скасувати незаконну постанову, не робити тих дій, які викликають жорстку критику наших європейських партнерів, які блокують міжпарламентську діяльність депутатів, де ми маємо об'єднатися зараз разом і працювати на користь України. Рішення суду працює на користь євроінтеграції, і від влади ми вимагаємо його негайно виконувати», - наголошує Геращенко.

У ході судового засідання представник Кабінету міністрів намагався пояснити, що без такої заборони Верховна Рада нібито могла «розбігтися» під час війни. Однак переважна більшість народних депутатів, які все ж таки виїжджали за кордон, повернулися в Україну і продовжують працювати, зауважив суд. Після двох років засідань суд визнав заборону на виїзд незаконною, повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань: «визнав нечинним і незаконним оце свавільне рішення уряду, яким було запроваджено так званий «тревел-бан». Тобто мова про те, що ці обмеження незаконні. Зараз було проголошено рішення, що це рішення уряду незаконне. Тобто це перемога наша, перемога Петра Порошенка».

«Фактично суд нагадав Кабінету міністрів України, що Україна є парламентсько-президентською республікою, що сам Кабінет міністрів призначається парламентом України і має бути підзвітний парламенту. Натомість Кабінет міністрів у цій постанові перевищив свої повноваження, коли фактично створив інструменти тиску на народних депутатів. Це суперечить базовим принципам демократії в країні. І відповідно саме це, як сказав суд, має бути змінено. Ми дуже сподіваємося на швидку реакцію і прикордонників, які відреагують на це рішення суду, тому що воно очевидно має вищу силу, аніж постанова, і на уряд, який її скасує, оскільки йдеться про верховенство права», - наголосила на брифінгу в Раді народна депутатка Вікторія Сюмар.

«Я хочу насамперед всіх привітати, що в Україні є суди, які стають на захист закону. І попри усі виклики, які ми маємо на сьогодні у питанні верховенства права, ми бачимо, що є ті судді, які ретельно вивчаючи документи справи, ретельно вивчаючи закон, діють в рамках верховенства права. Тому це дуже важливий сигнал, що виявляється можна в Україні приймати правосудні рішення», - вважає Голова Комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Я сподіваюся, що уряд розуміє свою відповідальність, що це для них додатковий тест на євроінтеграційність, наскільки вони зараз будуть відповідно діяти до закону і виконувати рішення суду про скасування заборон для депутатів і Верховної Ради, і місцевих рад на рівні Кабінету Міністрів. Я думаю, що цей лакмусовий папірець - відміна ганебного рішення, неконституційного незаконного рішення уряду - буде так само прискіпливо вивчатися нашими партнерами і точно знайде своє відображення і в наступних заявах політиків, і в наступних резолюціях Європейського парламенту, якщо це рішення відповідно до судового припису не буде скасоване», - вважає Климпуш-Цинцадзе.