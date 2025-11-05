Фінансові новини
У НАБУ відповіли ОГП на звинувачення у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв згідно з законом
23:13 04.11.2025 |
Національне антикорупційне бюро прокоментувало заяву Офісу генпрокурора, яке звинуватило їхнього працівника у незаконному стеженні за будівлею ОГП. Кажуть, що працівник Бюро діяв згідно з законом.
Про це йдеться в заяві НАБУ.
Там наголосили, що режим воєнного стану не передбачає заборони на документування в межах розслідування корупційних злочинів.
У Бюро також додали, що відповідно до законодавства, працівники НАБУ не зобов'язані інформувати прокурорів Офісу генпрокурора про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов'язано з процесуальним керівництвом прокурорів у конкретному кримінальному провадженні.
«Підкреслюємо, що співробітник НАБУ діяв у суворій відповідності до вимог закону. Наголошуємо на неприпустимості втручання у розслідування НАБУ з боку інших органів», - йдеться в заяві НАБУ.
Нагадаємо, вранці 4 листопада НАБУ повідомило про обшук у свого співробітника. Там розповіли, що до працівника Бюро застосували фізичну силу, а сам обшук відбувався без ухвали суду.
«Вказаний співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України. За наявною інформацією, напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження», - повідомляли в НАБУ.
У відповідь на це, в Офісі генпрокурора повідомили, що співробітник НАБУ, в якого провели обшуки, нібито стежив за будівлею ОГП.
Там заявили, що вранці 3 листопада невідомий встановив спеціальні технічні засоби над входом до будинку навпроти будівлі ОГП, а за кілька годин інша людина ці пристрої забрала. За даними Офісу генпрокурора, один з цих двох чоловіків є працівником НАБУ.
В ОГП заявили, що того ж дня розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України).
А обшук у працівника Бюро, мовляв, провели з огляду на воєнний стан та специфіку роботи об'єкта, щодо якого здійснюється державна охорона.
Прокурори заявили, що під час обшуку той підтвердив, що забирав встановлені раніше засоби спостереження за будівлею ОГП й зазначив, що «виконував доручення керівництва».
