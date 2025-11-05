Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У НАБУ відповіли ОГП на звинувачення у незаконному стеженні: Працівник Бюро діяв згідно з законом

23:13 04.11.2025 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро прокоментувало заяву Офісу генпрокурора, яке звинуватило їхнього працівника у незаконному стеженні за будівлею ОГП. Кажуть, що працівник Бюро діяв згідно з законом.

Про це йдеться в заяві НАБУ.

Там наголосили, що режим воєнного стану не передбачає заборони на документування в межах розслідування корупційних злочинів.

У Бюро також додали, що відповідно до законодавства, працівники НАБУ не зобов'язані інформувати прокурорів Офісу генпрокурора про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов'язано з процесуальним керівництвом прокурорів у конкретному кримінальному провадженні.

«Підкреслюємо, що співробітник НАБУ діяв у суворій відповідності до вимог закону. Наголошуємо на неприпустимості втручання у розслідування НАБУ з боку інших органів», - йдеться в заяві НАБУ.

Нагадаємо, вранці 4 листопада НАБУ повідомило про обшук у свого співробітника. Там розповіли, що до працівника Бюро застосували фізичну силу, а сам обшук відбувався без ухвали суду.

«Вказаний співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України. За наявною інформацією, напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження», - повідомляли в НАБУ.

У відповідь на це, в Офісі генпрокурора повідомили, що співробітник НАБУ, в якого провели обшуки, нібито стежив за будівлею ОГП.

Там заявили, що вранці 3 листопада невідомий встановив спеціальні технічні засоби над входом до будинку навпроти будівлі ОГП, а за кілька годин інша людина ці пристрої забрала. За даними Офісу генпрокурора, один з цих двох чоловіків є працівником НАБУ.

В ОГП заявили, що того ж дня розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України).

А обшук у працівника Бюро, мовляв, провели з огляду на воєнний стан та специфіку роботи об'єкта, щодо якого здійснюється державна охорона.

Прокурори заявили, що під час обшуку той підтвердив, що забирав встановлені раніше засоби спостереження за будівлею ОГП й зазначив, що «виконував доручення керівництва».
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,04 0,10 42,0800  0,04 0,10
EUR 48,2800  0,10 0,21 48,3150  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес