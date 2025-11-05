В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ

В Офісі генерального прокурора підтвердили обшуки у працівника Національного антикорупційного бюро і пояснили їх тим, що він здійснював «негласні заходи зі спостереження» за будівлею ОГП.

Як повідомляє пресслужба відомства, 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік встановив спеціальні технічні засоби на навіс над входом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП, а 14:53 інша особа ці пристрої забрала.

В ОГП стверджують, що камери спостереження були встановлені в «спеціальних локаціях для того, щоб фіксувати входи та виїзди всіх працівників».

«Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах воєнного стану тотальне зняття інформації з будівлі держоргану. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація осіб державних службовців», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було розпочато кримінальне провадження за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України), а у ході невідкладних заходів вдалося встановити особу одного із чоловіків.

В Офісі генпрокурора повідомили, що з огляду на воєнний стан та специфіку роботи об'єкта вирішили провести обшуки за місцем його проживання.

«Під час обшуку чоловік повідомив, що є штатним працівником НАБУ та надав службове посвідчення. Він підтвердив, що забирав встановлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею ОГП. Разом з тим працівник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що «виконував доручення керівництва», - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні у НАБУ заявили, що прокурори Офісу генпрокурора у супроводі спецпризначенців близько третьої години ночі 4 листопада провели обшук у співробітника бюро.

У бюро заявили, що до їхнього співробітника «було застосовано фізичну силу», а про будь-яку підозру співробітнику не повідомлялося. НАБУ стверджує, що ці слідчі дії відбувалися без ухвали суду та, ймовірно, пов'язані із безпосереднім виконанням працівником професійних обов'язків.

У НАБУ заявили, що співробітник, у якого був проведений обшук, бере участь у документуванні корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.

Як заявили у Службі безпеки, високопосадовцю НАБУ і його батькові повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору». Вони перебувають під вартою. У СБУ заявили, що підозрюють одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ в тому, що під час повномасштабної війни він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Тим часом, в Центрі протидії корупції звинувачення посадовця НАБУ в торгівлі з країною-агресором назвали «піар-махінаціями СБУ».

У липні «Українська правда» опублікувала статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів: «Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», - припустив співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

У НАБУ заявили, що 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань й Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.