- 04.11.25
- 16:28
НАБУ заявило про обшук у свого працівника: із застосуванням фізичної сили та без ухвали суду
15:52 04.11.2025 |
Національне антикорупційне бюро заявило, що прокурори Офісу Генерального прокурора разом зі спецпризначенцями провели обшук у їхнього співробітника.
Про це йдеться в заяві НАБУ.
Там розповіли, що до працівника НАБУ застосували фізичну силу, а сам обшук відбувався без ухвали суду.
Як повідомляється, це відбулося близько 3 години ночі.
У бюро припустили, що обшук, ймовірно, пов'язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов'язків. Про підозру посадовцю не повідомляли.
«Вказаний співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України. За наявною інформацією, напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження», - йдеться у повідомленні.
Наразі НАБУ встановлює обставини події та всіх причетних.
Нагадаємо, ще у вересні Національне антикорупційне бюро заявило, що працівники Служби безпеки України «проводили слідчі дії» в колишніх детективів бюро, які нині є працівниками «Укрзалізниці».
У відомстві кажуть, що такі обшуки, ймовірно, пов'язані з попередньою діяльністю детективів, які викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ.
«Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій», - казали у НАБУ.
