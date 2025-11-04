НАБУ заявило про обшук у свого працівника: із застосуванням фізичної сили та без ухвали суду

Національне антикорупційне бюро заявило, що прокурори Офісу Генерального прокурора разом зі спецпризначенцями провели обшук у їхнього співробітника.

Про це йдеться в заяві НАБУ.

Там розповіли, що до працівника НАБУ застосували фізичну силу, а сам обшук відбувався без ухвали суду.

Як повідомляється, це відбулося близько 3 години ночі.

У бюро припустили, що обшук, ймовірно, пов'язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов'язків. Про підозру посадовцю не повідомляли.

«Вказаний співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України. За наявною інформацією, напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження», - йдеться у повідомленні.

Наразі НАБУ встановлює обставини події та всіх причетних.

Нагадаємо, ще у вересні Національне антикорупційне бюро заявило, що працівники Служби безпеки України «проводили слідчі дії» в колишніх детективів бюро, які нині є працівниками «Укрзалізниці».

У відомстві кажуть, що такі обшуки, ймовірно, пов'язані з попередньою діяльністю детективів, які викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ.

«Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій», - казали у НАБУ.