CNN: Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення за Трампом

Пентагон погодив можливість передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, дійшовши висновку, що це не зашкодить американським запасам. Однак остаточне рішення має ухвалити президент Дональд Трамп. Про це передає CNN з посиланням трьох американських і європейських чиновників, обізнаних з цим питанням.

Зазначається, що Об'єднаний штаб повідомив Білий дім про свою оцінку на початку жовтня - незадовго до зустрічі Трампа із Зеленським, який планує використовувати "Томагавки" для ураження нафтових і енергетичних об'єктів у глибині Росії.

Європейські союзники США позитивно сприйняли рішення Пентагону, вважаючи, що тепер у Вашингтона менше підстав відмовляти у передачі цього озброєння.

Водночас одним з невирішених питань є те, як Україна запускатиме ці ракети, якщо США їх нададуть. Tomahawk зазвичай запускаються з кораблів або підводних човнів, однак український флот зараз значно ослаблений. Розглядається варіант використання наземних мобільних пускових установок, на кшталт Typhon.

За даними CNN, деякі європейські чиновники наголошують, що українські інженери раніше змогли адаптувати британські ракети Storm Shadow для радянських винищувачів, що свідчить про можливість знайти технічне рішення і для Tomahawk.

Нагадаємо, що Tomahawk - це американські дозвукові крилаті ракети з дальністю польоту понад 1600 км, розроблені компанією Raytheon. Вони оснащені бойовою частиною 450 кг та призначені для високоточних ударів по наземних цілях, таких як командні центри, військові об'єкти та інфраструктура.

Раніше з'явилась інформація, що якщо США схвалять поставки ракет Tomahawk для України, то їх доставлять відносно швидко, а американські підрядники будуть залучені для надання допомоги в їхньому використанні.