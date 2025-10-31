Хмарочос «Гулівер» у Києві закрили на невизначений термін

Нові власники торгово-офісного комплексу "Гулівер" у Києві вирішили закрити його на невизначений термін "задля забезпечення стабільного функціонування". Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

26 липня 2025 року консорціум державних банків (Ощадбанк - 80%, Укрексімбанк - 20%) офіційно став власником ТОК "Гулівер" через процедуру стягнення застави, бо попередній власник хмарочоса ТОВ "Три О" припинив виконувати свої кредитні зобов'язання.

Ощадбанк заявив, що попри зміну власності компанія активно саботує передання управління комплексом: блокує доступ до інженерних приміщень, не передає технічну документацію, навмисно перевантажує енергосистеми.

Через ці дії 30 жовтня 2025 року о 22:00 банки вирішили тимчасово закрити комплекс.

"Мета цього кроку - безпека відвідувачів і представників орендарів комплексу, а також гарантоване уникнення аварій та техногенних загроз, що можуть бути спричинені колишнім власником об'єкта. Про дату і час відновлення роботи комплексу в разі його закриття буде повідомлено додатково - це відбудеться одразу після стабілізації ситуації", - йдеться в заяві Ощадбанку.

Банки звернулися до правоохоронних органів і міської військової адміністрації.

Орендарі "Гуліверу" отримають канікули зі сплати орендних платежів на час тимчасового призупинення роботи комплексу.

"Гулівер" - один з найбільших багатофункціональних комплексів Києва, що має 150 000 кв. м під магазини й офіси та 35 поверхів. ТРЦ побудований у 2013 році у центрі столиці біля станції метро "Палац спорту" на місці розворотного кільця трамвая.