Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
13:19 30.10.2025
У Польщі заявили, що не скасовуватимуть безстрокову заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику, борошна, макухи, висівок, яка діє з 2023 року, попри набуття чинності оновленої торговельної угоди між ЄС та Україною.
Про це йдеться в заяві польського Міністерства сільського господарства, пише "Європейська правда".
У відомстві стверджують, що нова угода не враховує всі положення, запропоновані Польщею, "які мали мінімізувати потенційний негативний вплив імпорту українських товарів на польське сільське господарство".
Як зазначили у польському міністерстві, нові квоти та обсяги, що випливають з торговельної угоди між ЄС та Україною, стосуються імпорту товарів до всього ЄС, а в Польщі, як і раніше, діє безстрокова заборона на імпорт з України: пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, а також деяких продуктів їх переробки.
"У зв'язку з появою неправдивої інформації міністерство сільського господарства підтверджує: нова угода не впливає на зміну вищезазначених положень", - йдеться у заяві.
Як повідомляла "Європейська правда", 13 жовтня держави-члени ЄС погодили пакет домовленостей про наступний етап лібералізації доступу до ринку ЄС для широкого переліку продукції українського агрохарчового сектора.
