Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
09:09 30.10.2025
Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.
Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп зазначив, що Сполучені Штати "володіють більшою кількістю ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна".
За його словами, цього було досягнуто, зокрема завдяки повному оновленню і реконструкції наявної зброї під час першого його президентського терміну.
"Через величезну руйнівну силу я ненавидів це робити, але у мене не було вибору! Росія посідає друге місце, а Китай - третє, але через 5 років він наздожене нас. У зв'язку з випробувальними програмами інших країн я доручив Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах", - написав Трамп.
Він додав, що цей процес "розпочнеться негайно".
Заява Трампа пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.
Військова розвідка Норвегії повідомила, що запуск ракети "Бурєвєснік", був здійснений з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцовому морі.
У контексті вихвалянь Путіна ракетою "Бурєвєснік" Трамп заявив, що США мають атомні підводні човни, розташовані неподалік від Росії.
