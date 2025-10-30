Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "дуже серйозно" обговорював питання розв'язаної РФ війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент США сказав журналістам на борту Air Force One, його слова наводить CNN.

За словами Трампа, вони із Сі домовилися співпрацювати, "щоб побачити, чи зможемо ми закінчити цю війну".

"Ми згодні з тим, що сторони загрузли в бойових діях, і іноді потрібно дати їм можливість битися. Але (Сі) збирається нам допомогти, і ми будемо працювати разом з питання України. Більше ми нічого не можемо зробити", - зазначив він.

Трамп також додав, що вони не обговорювали купівлю Китаєм російської нафти.

Як відомо, Трамп запровадив санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0000  0,05 0,12 42,0300  0,05 0,12
EUR 48,9400  0,01 0,02 48,9700  0,00 0,00

Бізнес