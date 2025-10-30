Фінансові новини
- |
- 30.10.25
- |
- 09:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
08:53 30.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "дуже серйозно" обговорював питання розв'язаної РФ війни проти України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це президент США сказав журналістам на борту Air Force One, його слова наводить CNN.
За словами Трампа, вони із Сі домовилися співпрацювати, "щоб побачити, чи зможемо ми закінчити цю війну".
"Ми згодні з тим, що сторони загрузли в бойових діях, і іноді потрібно дати їм можливість битися. Але (Сі) збирається нам допомогти, і ми будемо працювати разом з питання України. Більше ми нічого не можемо зробити", - зазначив він.
Трамп також додав, що вони не обговорювали купівлю Китаєм російської нафти.
Як відомо, Трамп запровадив санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
|У Росії дрони атакували НПЗ та хімзавод, закривалися понад 10 аеропортів - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Нетаньяху наказав вдарити по Газі через порушення перемир'я ХАМАСом
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
|Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер
|Опалювальний сезон: до тепла почали підключати житлові будинки
|У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський
|ООН: Атаки дронів РФ на цивільних - злочин проти людяності
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
Бізнес
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+
|Nike показала перше взуття з електроприводом
|Повернення до бензину: Porsche втратив майже мільярд євро
|Китай представив UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій