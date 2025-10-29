Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову

09:03 29.10.2025 |

Політика

 

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив оголошення підозри ексмеру Одеси Геннадію Труханову.

"Сьогодні повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував", - сказано в телеграм-каналі генпрокурора.

Кравченко зазначив, що наслідком загибелі дев'яти людей в Одесі 30 вересня поточного року стало не стихійне лихо, а службова недбалість посадовців.

"Це не про халатність, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей", - підкреслив він.

Як повідомлялося, Труханову та двом його заступникам правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес