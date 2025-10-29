Фінансові новини
Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову
09:03 29.10.2025 |
Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив оголошення підозри ексмеру Одеси Геннадію Труханову.
"Сьогодні повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував", - сказано в телеграм-каналі генпрокурора.
Кравченко зазначив, що наслідком загибелі дев'яти людей в Одесі 30 вересня поточного року стало не стихійне лихо, а службова недбалість посадовців.
"Це не про халатність, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей", - підкреслив він.
Як повідомлялося, Труханову та двом його заступникам правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей.
