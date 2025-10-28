Фінансові новини
Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер
14:21 28.10.2025 |
29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.
Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.
"В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори - погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу", - зазначив він.
Кличко нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.
