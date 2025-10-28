Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер

29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.

Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

"В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори - погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу", - зазначив він.

Кличко нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.