Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер

 

29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.

Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

"В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори - погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу", - зазначив він.

Кличко нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

