Фінансові новини
28.10.25
- 15:44
- RSS
- мапа сайту
Опалювальний сезон: до тепла почали підключати житлові будинки
13:16 28.10.2025 |
В Україні станом на 28 жовтня до теплопостачання підключено понад 55% соціальних об'єктів; у восьми областях уже частково почалася подача тепла до житлових будинків.
Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук.
"На сьогодні фактично опалювальний сезон уже триває. Об'єкти соціальної сфери включені на понад 55% у 20 областях країни. Це 5,4 тис. садочків, майже 5,9 тис. закладів освіти і майже 2,3 тис. закладів охорони здоров'я. Крім того, у восьми областях частково подається опалення до житлових будинків", - сказав Ковальчук.
За його словами, до роботи в опалювальний сезон підготовлено понад 17,5 тис. котелень та понад 17 тис. км тепломереж.
Ковальчук зауважив, що жовтень був достатньо теплим, що, за нормативними документами, дозволило відкласти початок подачі тепла й зекономити ресурси.
Водночас заступник міністра закликав громади за наявності запитів або при зміні температури приймати рішення про старт опалювалого сезону і в житловому фонді.
