Опалювальний сезон: до тепла почали підключати житлові будинки

 

В Україні станом на 28 жовтня до теплопостачання підключено понад 55% соціальних об'єктів; у восьми областях уже частково почалася подача тепла до житлових будинків.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук.

"На сьогодні фактично опалювальний сезон уже триває. Об'єкти соціальної сфери включені на понад 55% у 20 областях країни. Це 5,4 тис. садочків, майже 5,9 тис. закладів освіти і майже 2,3 тис. закладів охорони здоров'я. Крім того, у восьми областях частково подається опалення до житлових будинків", - сказав Ковальчук.

За його словами, до роботи в опалювальний сезон підготовлено понад 17,5 тис. котелень та понад 17 тис. км тепломереж.

Ковальчук зауважив, що жовтень був достатньо теплим, що, за нормативними документами, дозволило відкласти початок подачі тепла й зекономити ресурси.

Водночас заступник міністра закликав громади за наявності запитів або при зміні температури приймати рішення про старт опалювалого сезону і в житловому фонді.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

