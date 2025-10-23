УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ

Колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов став фігурантом другого кримінального провадження Національного антикорупційного бюро після виходу журналістського розслідування Bihus.info про будівництво маєтків у селищі Козин під Києвом. Про це повідомила Українська правда з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Це вже друга кримінальна справа, де фігурує колишній віцепрем'єр. У червні 2025 року він отримав підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижок на квартири.

У вересні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели близько 20 обшуків у людей та компаній, пов'язаних із будівництвом у Козині, після чого воно зупинилося.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Чернишов Олексій Михайлович, будучи службовою особою центрального органу виконавчої влади та його дружина, діючи через підконтрольні їм юридичні особи ТОВ "Блум девелопмент" і обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", а також їх службових осіб, набули нерухоме майно у вигляді земельних ділянок і будинків, розташованих за адресою: Київська область, Обухівський район, смт Козин, чим, можливо, вчинили злочин передбачений частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України", - йдеться в матеріалах слідства, на які посилається УП.

За даними слідства, сукупний дохід Чернишова та його дружини за 2019-2024 роки становив 106 млн грн, чого недостатньо для будівництва такої нерухомості - її вартість може сягати десятків мільйонів доларів.

УП повідомила, що будівництво чотирьох маєтків у Козині площею близько 1000 кв. м кожен розпочалося у 2019 році і продовжувалося навіть під час повномасштабного вторгнення - у 2022-2025 роках.