Фінансові новини
- |
- 23.10.25
- |
- 14:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
13:38 23.10.2025 |
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що його країна приєднається до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав у четвер перед початком саміту ЄС в Брюсселі, його цитує іспанське видання El Pais.
Санчес зазначив, що закупівля зброї у США "є ініціативою НАТО, яка з'явилася кілька тижнів тому", і "Іспанія, яка є країною, відданою Північноатлантичному альянсу, а також захисту та підтримці України", приєднається до програми PURL.
Президент США Дональд Трамп вже тривалий час критикує Іспанію за небажання збільшувати оборонні витрати. Напередодні він вчергове виступив із критикою, заявивши, що Іспанія - "не командний гравець". Ще раніше Трамп навіть заявляв, що Іспанію слід "виключити" з НАТО.
Санчес у четвер зазначив, що з від початку його прем'єрства Іспанія збільшувала свої військові витрати, та звинуватив попередню владу у тому, що це вона не виконувала зобов'язання.
"Президент Трамп знає, що з моменту мого призначення на посаду прем'єра Іспанії ми не тільки виконуємо свої зобов'язання, але й виконали зобов'язання, які не виконали інші адміністрації, в цьому випадку адміністрація Народної партії", - сказав він.
Дотепер Іспанія, яка викликала обурення серед союзників, відмовившись підтримати збільшення видатків НАТО на саміті лідерів у червні, залишала відкритою можливість приєднання до ініціативи PURL.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
|Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців
|Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»
|ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Прем'єр Швеції допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом 3 років
|Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 винищувачів Gripen E
|СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування
|В РФ заявили про удари по заводах в Мордовії і Дагестані
|Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026
|Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження
Бізнес
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти