Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що його країна приєднається до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у четвер перед початком саміту ЄС в Брюсселі, його цитує іспанське видання El Pais.

Санчес зазначив, що закупівля зброї у США "є ініціативою НАТО, яка з'явилася кілька тижнів тому", і "Іспанія, яка є країною, відданою Північноатлантичному альянсу, а також захисту та підтримці України", приєднається до програми PURL.

Президент США Дональд Трамп вже тривалий час критикує Іспанію за небажання збільшувати оборонні витрати. Напередодні він вчергове виступив із критикою, заявивши, що Іспанія - "не командний гравець". Ще раніше Трамп навіть заявляв, що Іспанію слід "виключити" з НАТО.

Санчес у четвер зазначив, що з від початку його прем'єрства Іспанія збільшувала свої військові витрати, та звинуватив попередню владу у тому, що це вона не виконувала зобов'язання.

"Президент Трамп знає, що з моменту мого призначення на посаду прем'єра Іспанії ми не тільки виконуємо свої зобов'язання, але й виконали зобов'язання, які не виконали інші адміністрації, в цьому випадку адміністрація Народної партії", - сказав він.

Дотепер Іспанія, яка викликала обурення серед союзників, відмовившись підтримати збільшення видатків НАТО на саміті лідерів у червні, залишала відкритою можливість приєднання до ініціативи PURL.