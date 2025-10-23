Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»

 

Сполучені Штати вперше за другої адміністрації Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Мінфіну США від 22 жовтня.

Офіс з контролю за зовнішніми активами(OFAC) оголосив про нові санкції "внаслідок нестачі серйозної відданості Росії мирному процесу задля завершення війни в Україні".

"Сьогоднішні санкції посилять тиск на енергетичний сектор Росії та погіршать спроможність Кремля отримувати доходи для своєї воєнної машини і підтримувати свою ослаблену економіку", - зазначають у заяві.

Зокрема, під санкції потрапляють "Роснєфть" та "Лукойл".

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що це сигнал для Кремля про те, що час для "припинення вбивств і негайного припинення вогню".

"З огляду на відмову президента Путіна припинити цю беззмістовну війну, Мінфін накладає санкції на найбільші нафтові компанії, що фінансують воєнну машину Кремля. Мінфін готовий до нових кроків, якщо буде необхідно, щоб підтримати зусилля президента Трампа для завершення цієї війни. Закликаємо союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій", - заявив Бессент.

На додачу до "Роснєфті" й "Лукойлу", у списку опинилися ще низка прямо пов'язаних з ними дочірніх компаній та усі, де від 50% акцій прямо чи опосередковано належать вищезгаданим.

Також ЗМІ дізналися, що адміністрація Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками.

Зазначимо, у попередні дні з'явилася низка неофіційних сигналів про те, що зустріч Трампа і Путіна у Будапешті, про яку вони домовилися у телефонній розмові минулого тижня, опинилась під питанням через те, що Росія далі тримається за свої максималістські вимоги.

Водночас Кремль та влада Угорщини переконували, що підготовка до зустрічі триває, та називали повідомлення спробами зірвати її.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес