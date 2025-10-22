СБУ представила нове покоління морських дронів SeaBaby: уже пройшли успішні випробування

Служба безпеки України представила нове покоління морських дронів Sea Baby. Ці дрони вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі.

Про це повідомили у СБУ.

Зокрема, саме такі дрони уразили Керченський (Кримський) міст у червні 2023 року. Тоді, як повідомлялося, бійці СБУ замінували опори мосту - спецоперація відбулася під водою.

Оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 кілометрів, нести до 2000 кілограмів вантажу, мають посилені двигуни й сучасну систему навігації. Окрім цього, новітні дрони оснащені гіростабілізованою кулеметною установкою із системою автозахоплення та розпізнавання цілей.

Інша модель новітнього морського дрона може переносити важке озброєння, а саме 10-зарядну ракетну систему залпового вогню «Град».

«СБУ є ідеологом нового типу морської війни. Ми постійно шукаємо дієві засоби, щоб якнайдовше зберігати перевагу України в Чорному морі. Завдання президента Володимира Зеленського - нейтралізація потужного російського військово-морського чорноморського флоту. Ми над цим активно працюємо», - підкреслив бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич.