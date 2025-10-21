Фінансові новини
Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
13:19 21.10.2025
Кабінет міністрів України дозволив на пʼять місяців здійснювати закупівлі для будівництва укриттів для критичної інфраструктури без торгів.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Згідно з рішенням Уряду, до 01 березня 2026 року закупівлі для будівництва, ремонту чи інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури можуть проводитися шляхом укладення договору без проведення відкритих торгів або електронного каталогу.
Рішення стосується придбання товарів і послуг (крім поточного ремонту) від 100 тис. грн, послуг з поточного ремонту від 200 тис. грн, робіт від 1,5 млн грн.
У попередній редакції Особливостей така процедура застосовувалася лише для об'єктів паливно-енергетичного сектору. Тепер її поширено також на об'єкти систем життєзабезпечення (вода, тепло, електропостачання), транспорт і пошту.
"Тимчасові зміни у процедурі дозволять замовникам швидше укладати договори і запускати ремонтні чи захисні роботи там, де це потрібно, негайно", - зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.
