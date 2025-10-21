Заява лідерів Європи: Лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів з РФ

Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою мирних переговорів для припинення війни Росії проти України. Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів, опублікованій

на сайті британського уряду у вівторок, 21 жовтня.

З заявою виступили президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), президент Франції Еммануель Макрон, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр Польщі Дональд Туск, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Євроради Антоніу Кошта, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александер Стубб та прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.

Вони підтримали позицію президента США Дональда Трампа щодо негайного припинення бойових дій та того, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів .

"Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Російська тактика зволікання знову і знову показувала, що Україна - єдина сторона, яка серйозно ставиться до миру. Ми всі бачимо, що (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін продовжує обирати насильство та руйнування", - йдеться в заяві.

Європейські лідери зазначили, що Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції до, під час і після будь-якого припинення вогню. Тому потрібно посилювати тиск на Росію, доки Путін не буде готовий укласти мир, нагоосили вони. "Ми розробляємо заходи для використання повної вартості знерухомлених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси", - йдеться у заяві лідерів.

Зеленський поїде на зустріч "коалії охочих" у Лондоні - ЗМІ

У заяві також згадується, що цього тижня лідери зустрінуться в Європейській Раді та у форматі "коаліції охочих", щоб обговорити підтримку України.

Раніше агентство Reuters та телеканал Sky News повідомили, що Володимир Зеленський особисто візьме участь у зустрічі "коаліції охочих", яка відбудеться у Лондоні у п'ятницю, 24 жовтня.