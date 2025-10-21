Посли Євросоюзу неофіційно узгодили проєкт висновків Європейської ради щодо "репараційного кредиту" для України, який буде забезпечено коштом заморожених активів РФ. Про це повідомило Politico.

Редакція видання ознайомилася з документом, який містить заклик до Єврокомісії висунути пропозицію, що "ґрунтується на належній європейській солідарності та розподілі ризиків".

Бельгійський дипломат у коментарі виданню зазначив, що цей текст є "політичним зеленим світлом" для комісії, щоб вона опублікувала пропозицію після засідання Євроради 23 жовтня.

Інший дипломат зазначив, що "не дуже хвилюється" через ймовірність перешкод із боку Бельгії, яка раніше виголошувала застереження через побоювання, що суд може змусити її повернути гроші.

Бельгійський дипломат заявив Politico, що країна не заперечуватиме проти заклику цього четверга до Єврокомісії висунути пропозицію.

Видання наголосило, що навіть якщо Єврокомісія на саміті отримає "зелене світло", знадобляться ще тижні складних переговорів зі столицями.

Автори статті зазначили, що багатомільярдна "репараційна позика" для України стала б значним поштовхом для Києва, підриваючи спроби змусити Україну піти на болючі територіальні поступки Москві.

За словами обізнаних чиновників, Єврокомісія впевнена, що може розробити план, який буде юридично обґрунтованим і дозволить уникнути звинувачень в експропріації російських активів. Брюссель стверджує, що використання активів на забезпечення позики Україні не є конфіскацією, оскільки для Росії залишатиметься можливість їх повернення після виплат Україні післявоєнної компенсації.

"Росіяни роблять ставку на нашу втому від війни, але репараційна позика може показати Росії, що Україна буде фінансово життєздатною протягом наступних двох-трьох років", - сказав неназваний дипломат ЄС.